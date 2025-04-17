Після зустрічі з Путіним: чому Віткофф тепер їде до Макрона

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф тепер їдуть до Франції. Останній спробує вплинути на Еммануеля Макрона.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Марко Рубіо виконує державну політику Держдепартаменту. А Стів Віткофф – повністю позаінституційна особа. Йому дозволено значно більше.

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Чого очікувати від цього візиту

Як наголосив Рибачук, Макрон – неформальний лідер зусиль об'єднаної Європи. Він фактично проштовхує ідею, аби європейці розмістили військовий контингент в України. Також саме Макрон одним з перших надавав нашій державі нові види озброєння.

Позиція європейців зараз не є обнадійливою для Путіна. Там не хочуть знімати санкції з країни-агресорки та перестати підтримувати Україну.

Віткофф скільки разів їздив до Путіна. Але без участі Європи та України цей вузол не розв'яжеш. Тому Віткофф спробує наодинці навести аргументи, щоб пом'якшити позицію Європи. Я думаю, що він не досягне успіху в цьому,

– зазначив Рибачук.

Нагадаємо, нещодавно на зустрічі "Рамштайн" союзники оголосили про нову допомогу для України. Її вже назвали рекордною, адже сума перевищує 21 мільярд євро.