Щось змінилося: як візит Віткоффа і Кушнера до України вплинув на Трампа

Візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва може виявитися поворотною точкою у переговорному треку щодо війни в Україні. Попри скептицизм щодо попередніх зустрічей у Москві, ця поїздка суттєво змінила сприйняття ситуації в команді Дональда Трампа.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що приїзд американських перемовників до української столиці засвідчив серйозний зсув у свідомості американської сторони. Вашингтон нарешті визнав, що будь-які переговори щодо майбутнього нашої держави неможливі без безпосереднього узгодження позицій із Києвом.

Чому візит Віткоффа і Кушнера змінив риторику США?

Експерт зазначив, що ключовим підсумком візиту стала відсутність гучних і однобоких заяв з боку Дональда Трампа після повернення його посланців до США. Раніше за американською стороною неодноразово фіксувалося відтворення суто російських наративів.

Віткофф і Кушнер приїхали до Вашингтона, і ми не почули заяв Трампа про те, що от вони принесли прекрасний мир, Путін хоче миру, у Росії є цікаві пропозиції, Україна не хоче миру і так далі. Тобто цього разу не було відтворення суто російського порядку денного,

– наголосив політолог.

За словами Олещука, рух до збалансованості позиції американської сторони виник не на порожньому місці. Це стало наслідком системної роботи української дипломатії, яка пояснювала Вашингтону необхідність слухати обидві сторони.

Політолог оцінив результати візиту Віткоффа та Кушнера до Києва: дивіться відео

Аналізуючи заяви американських дипломатів про взаємовигідність миру та економічної співпраці, Петро Олещук звернув увагу на фундаментальну помилку Вашингтона. Команда Трампа досі намагається сприймати очільника Кремля як бізнесмена, якому можна запропонувати гроші в обмін на зупинку війни.

Вони торгуються не з бізнесменом, а з вождем тоталітарної секти, який впевнений, що він несе спасіння людству. Постійні пропозиції американців, мовляв, давайте щось разом побудуємо, а торгувати вигідніше, ніж воювати – це все безглуздо,

– підкреслив Олещук.

Експерт підсумував, що територіальні вимоги Кремля є лише спробою раціоналізувати загарбницькі цілі. Насправді ж фундаментальною причиною війни для Росії залишається сам факт існування незалежної української держави.