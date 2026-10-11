Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву на тлі домовленостей між Путіним і Трампом

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа планують здійснити нову поїздку до Москви. Очікується, що делегати прибудуть до російської столиці протягом 2 тижнів.

Точної дати приїзду американських посланців наразі немає. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на власні джерела

Що відомо про можливий візит?

У п'ятницю, 9 жовтня, американський президент телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У неділю, 11 жовтня, пропагандистські ЗМІ заявили, що незабаром до Москви можуть приїхати Віткофф та Кушнер.

Така ймовірність дійсно є, деталі будуть узгоджені,

– зазначив один зі співрозмовників.

Водночас Дональд Трамп не відповів на питання журналістів про можливий візит своїх спецпредставників. Американський лідер заявив, що Росія хотіла б укласти угоду та звинуватив особисто Зеленського у зриві домовленостей.

Президент США заявив, що російський диктатор хотів би завершити війну. Американський лідер додав, що Зеленський мав би підписати мирну угоду ще 2 роки тому.

Зазначимо, що 9 жовтня Путін та Трамп домовилися про часткове послаблення санкцій. Зокрема, президент США доручив Міністерству фінансів видати тимчасову ліцензію, яка дозволить Росії поставити на ринок понад мільйон тонн дизельного палива.

Напередодні у Маямі відбулися широкі консультації за участю представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО. Стів Віткофф розповів, що сторони шукали шляхи деескалації та завершення війни до початку зими.

Учасники зустрічі зосередилися на підготовці до холодів, стабільності енергосистеми та безперебійному експорті зерна. Окрему увагу приділили гарантіям безпеки для захисту України та Європи від нових воєн, а також повоєнній відбудові та вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, The New Yore Times писала, що паралельно з мирними ініціативами США та Росія обговорювали нафтову угоду щодо активів компанії "Лукойл".