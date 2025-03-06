Візит Зеленського у Брюссель: з ким уже зустрівся президент
Президент України Володимир Зеленський 6 березня з робочим візитом відвідав Брюссель. Цього дня запланоний безпековий саміт ЄС, де обговорюватимуть призупинення військової допомоги Україні від США.
Володимир Зеленський вже встиг зустрітися з кількома європейськими посадовцями. Надалі лідери 27 країн та урядів ЄС обговорять розв'язання проблеми щодо подальшої підтримки України без військової допомоги США. Про двосторонні зустрічі президента України інформує 24 Канал.
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З ким вже зустрівся Зеленський в Брюсселі
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном та з очільниками ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Лідер України приєднався до засідання до президентів. Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова. Дуже важливо, що ви надіслали потужний сигнал українському народу, Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за те, що Бельгія готова підтримувати Україну і раніше ухвалила рішення передати літаки F-16. На зустрічі говорили про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру. Також обговорили інтеграцію України до ЄС та подальше постачання озброєння. Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу,
Президент зустрівся з Еммануелем Макроном та лідерами ЄС
– заявив Володимир Зеленський.
Зеленський подякував бельгійцям за допомогу
– повідомив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном та з очільниками ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Лідер України приєднався до засідання до президентів.
Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова. Дуже важливо, що ви надіслали потужний сигнал українському народу,
Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за те, що Бельгія готова підтримувати Україну і раніше ухвалила рішення передати літаки F-16.
На зустрічі говорили про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру. Також обговорили інтеграцію України до ЄС та подальше постачання озброєння.
Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу,