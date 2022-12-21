Візит Зеленського до Бахмута підірвав імідж Путіна, а Пригожин його ще й "добив", – ISW

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут та нагородив українських воїнів почесними відзнаками. Натомість Владімір Путін видав нагороди особам, що навіть не беруть безпосередньої участі у війні.

Ця подія значно підірвала і без того хиткий авторитет російського президента. Крім того, погіршив позицію диктатора Пригожин.

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Візит Зеленського у Бахмут спровокував посилення критики Путіна

Російські націоналістичні сили ще більше почали критикувати Путіна після поїздки президента України на лінію фронту. Російський лідер, який тільки обіцяв побувати на окупованих територіях, натомість нагородив осіб зі свого оточення, що навіть не брали безпосередньої участі у війні.

Зокрема колишній командир бойовиків Ігор Гіркін наголосив на тому, що Путін видає нагороди "своїм героям у Кремлі", а не російським військовослужбовцям, які гинуть на передовій в Україні. Мілітарі-блогери також незадоволені діями російського президента та докорили йому, що він жодного разу не відвідував зону бойових дій.

"Удар під дих" від Пригожина

В Інституті вивчення війни додають, що погіршив ситуацію для Путіна Пригожин. Він спробував підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмута та позбутися клейма "найманця".

Євгєній Пригожин опублікував серію відео, в яких стверджував, що він прибув на передову під Бахмутом, аби поговорити із Зеленським щодо "контролю над територіями в цьому районі". Звісно, така "пропозиція" не є авторитетною, адже глава ПВК "Вагнер" не займає жодної офіційної посади в Росії, проте це тільки "добило" і без того підірваний імідж Путіна.

Поява Пригожина на передовій ще більше послаблює уявлення Путіна про себе як про лідера воєнного часу, оскільки Путін навіть не побував на окупованих Росією територіях, не кажучи вже про те, щоб нікуди не побувати поблизу лінії фронту,

– стверджують аналітики.

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