Зеленський у Бахмуті знову дав стусана боягузливому бункерному щуру

Зеленський у Бахмуті – дуже сильний хід і черговий принизливий стусан боягузливому бункерному щуру, який боїться з'явитися на Донбасі навіть у тилу.

Між нами прірва

Навіть російський міністр убивств Шойгу побоявся наблизитись до фронту та політав над окупованим Кримом для постановочних кадрів. Хоча йому за посадою належить з'являтися на війні.

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Вони не їдуть на окуповану територію, бо знають – це не їхня земля і не їхня країна. Говорити можна будь-що. Але дії завжди скажуть краще за будь-які слова.

Володимир Зеленський нагородив українських Героїв у Бахмуті / Фото Офісу Президента



Українвський лідер, на відміну від Путіна, не боїться бути поряд зі своїм військом / Фото Офісу Президента

Взагалі, нинішня війна – рідкісний випадок, коли настільки очевидно, з якого боку правда, а з якого зло та темрява, що не треба нічого пояснювати. Достатньо просто дивитися. Фортеця Бахмут.