Залишилася серйозна проблема, – Піонтковський про наслідки візиту Зеленського в США

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона і його тріумфальний виступ у Конгресі США зафіксували результат, отриманий на попередньому саміті НАТО у Бухаресті.

Там генсек НАТО Єнс Столтенберг констатував непохитну підтримку України Заходом, адже поки партнери платять за цю війну грошима, українці платять кров'ю. І якщо раптом Україна не вистоїть, то цю страшну ціну доведеться платити вже європейцям та американцям. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний публіцист із США Андрій Піонтковський.

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Що дав візит Зеленського до США

За його словами, приїзд Зеленського до США зафіксував розуміння Заходу, що Україна бореться за нього і що лише перемога України може забезпечити його безпеку.

Але цим значення візиту українського президента до Вашингтона не вичерпується. Піонтковський зауважив, що він показав – залишилася серйозна проблема у відносинах із Заходом.

Річ у тім, що немає жодних питань чи претензій до політичної позиції наших партнерів та їхніх заяв, які демонструють стійку підтримку. Однак є питання до реалізації цієї політичної підтримки. Адже план миру може бути реалізований лише за допомогою адекватних та необхідних для досягнення цілі поставок озброєння.

На пресконференції Байдена та Зеленського стало зрозуміло, що тут іще є прогалини, коли українська журналістка запитала у президента США, чи будуть передані Україні далекобійні ракети ATACMS, адже ледь не все важливе озброєння – Javelin, Stinger, HIMARS, Patriot та інше – пройшло шлях від "за жодних умов не можна передавати, бо це спровокує Росію на ескалацію" до фактичного отримання Україною.

Піонтковський розповів, що це було дуже хороше питання – Байден спочатку намагався віджартуватися, але потім дуже марудно та непереконливо виправдовувався.

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Це показує, що повністю це протистояння двох різних точок зору щодо підтримки України в адміністрації Байдена ще не завершене. І хоч після кожної передачі озвученого озброєння здавалося, що "лінія Блінкена та Остіна остаточно перемогла лінію Саллівана, а формула "ми хочемо перемоги України" перемогла формулу "ми не хочемо допустити програшу України", це досі не так.

Залишки цієї другої позиції все-таки ще присутні. Але з глобальних позицій розуміння ролі України як найбільш активного члена НАТО Захід не може відійти далі. Це – вирішення завдання його безпеки. Засновуючись на цій позиції, Захід не може продовжувати накладати обмеження,

– підкреслив Піонтковський.

Він додав, що таким чином візит Зеленського до Вашингтона має 3 висновки:

закріплення принципової політичної підтримки України,

оголення проблеми щодо непереконливості сьогоднішньої позиції Байдена, що, утім, відкриває можливість для тиску на зміну цієї позиції,

ідентифікація загрози Україні та суспільній думці США пропутінського угруповання в американському політикумі, яку очолюють 50 республіканців-трампістів.

Що не так з трампістами