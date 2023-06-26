За кавою на заправці: Зеленський під час візиту на Донеччину зустрівся з військовими

Під час робочої поїздки на Донеччину президент відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський також зустрівся із захисниками на одній з АЗС.

Разом із главою держави був і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони заслухали доповідь командувача ОСУВ "Хортиця" генерала-полковника Олександра Сирського.

Цікаво Під Бахмутом вбили 20 тисяч найманців Пригожина: генерал Сирський розповів про втрати ЗСУ

Зеленський зустрівся з військовими на Донеччині

За доброю традицією під час своєї поїздки на Донеччину Зеленський зупинився на одній з АЗС та випив кави з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям здоров'я та бойової удачі.

Дивіться відео, як президент зустрівся з військовими на заправці

Також він відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Сирський доповів главі держави про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку. Також Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім'ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є,

– звернувся до захисників український лідер.

Глава держави нагородив військових: відео

Президент побажав воїнам здоров'я та обов'язково – перемоги.

"Україна пишається кожним із вас. Ви – круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви", – наголосив Зеленський.

За інформацією Офісу Президента, зокрема, глава держави надав звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ. За час проходження військової служби своїми вмілими діями він разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника.

Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою. Сьогодні, 26 червня, Олег Олива відзначає свій день народження. Президент привітав його зі святом і подякував за службу.

Зеленський відвідав позиції на Донеччині / Фото Офісу Президента