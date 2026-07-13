Візит Зеленського до Парижа: запуск антибалістичної коаліції та презентація системи Freya

Україна разом із європейськими партнерами розпочинає масштабну роботу над створенням нової системи протиповітряної оборони. Нова ініціатива покликана суттєво посилити захист неба від найскладніших повітряних загроз.

У понеділок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибуде до Парижа для проведення двосторонніх переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, про що повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу.

Які завдання стоять перед антибалістичною коаліцією?

Зустріч лідерів розпочнеться у Міністерстві закордонних справ Франції, після чого заплановано перше засідання новоствореної антибалістичної коаліції та участь у саміті коаліції охочих.

Головною темою першого засідання антибалістичної коаліції стане захист України від балістичних загроз, промислова співпраця та об'єднання оборонного досвіду європейських країн і компаній.

У рамках цієї ініціативи Україна представить партнерам проєкт спільного європейського виробництва системи Freya – вітчизняної антибалістичної системи, яка має стати дешевшим і масовішим аналогом Patriot для перехоплення балістичних цілей. До цієї коаліції вже долучилися 8 країн.

Саміт коаліції охочих розпочнеться о 17:00 за місцевим часом під співголовуванням президента Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Очікується присутність щонайменше 25 глав держав та урядів, серед яких очільник Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте.

Зустріч має продовжити й посилити домовленості та зближення позицій, досягнуті під час саміту G7 в Евіані, зокрема щодо підтвердження підтримки оборони України, посилення тиску на російські воєнні зусилля через боротьбу з тіньовим флотом РФ, а також оперативного планування гарантій безпеки.

Як планують вирішити проблему дефіциту ППО?

Питання боротьби з балістикою розглядатиметься на трьох рівнях:

постачання засобів і ракет-перехоплювачів із наявних запасів (Patriot, SAMP/T та інших);

промислова співпраця навколо чинних систем;

створення нової системи на основі українського досвіду та європейських технологій.

Обговорення відбувається на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot, через що українські сили ППО мають труднощі з відбиттям російських балістичних ударів. Кількість країн-учасниць "Коаліції охочих" зросте з 35 до 37 завдяки приєднанню Молдови та Північної Македонії.

Створення сучасної антибалістичної системи є одним із головних пріоритетів України. Як раніше повідомлялося у публікації про власний аналог Patriot, Володимир Зеленський зазначав, що Україна здатна створити таку систему самостійно, але це зайняло б роки, тоді як міжнародна коаліція дозволить реалізувати проєкт значно швидше.

Якщо лідери, їх виробничі можливості, їх компанії підтримають "Фрея" – вона почне жити найближчим часом,

– зазначив Володимир Зеленський.

Водночас у матеріалі про те, що Україна незабаром отримає нову партію ракет для Patriot, наголошувалося, що навіть цих постачань недостатньо, і найкращим рішенням для подолання дефіциту є саме створення власної альтернативи.

"Зараз під нашим головуванням, я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою Freya", – Володимир Зеленський, Президент України.