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Визначилися дати двох наступних поєдинків Джошуа

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Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа (21-0, 10 КО) дізнався дати проведення двох наступних поєдинків.

За інформацією ВВС, британець підписав контракт з ареною "Уемблі" і проведе на стадіоні два наступних поєдинки 22 вересня і 13 квітня.

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Сам Джошуа зізнався, що йому дуже приємно битися в Лондоні, де він отримує колосальну підтримку публіки.

"Я народився і виріс в північному Лондоні, він в моїй крові. Тільки що "Уемблі" привело четвертого лева в своє лігво", – сказав він.

Зазначимо, що саме на "Уемблі" проходив поєдинок Джошуа – Кличко, який зібрав 90 тисяч глядачів, після чого британець провів два поєдинки в Кардіффі. Наступними опонентами супертяжа, найімовірніше, стануть Олександр Повєткін і Деонтей Вайлдер.

Промоутер британця Едді Хірн каже, що не радий поєдинку свого підопічного з росіянином Олександром Повєткіним, оскільки хотів би організувати бій з чемпіоном світу в за версією WBC американцем Деонтеєм Вайлдером.

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"Я вже неодноразово говорив, що від команди Вайлдера не було ніяких гарантій. Вони кажуть, що гарантії були надані, але цього не було. Коли вони запропонували 50 млн. доларів за бій, я попросив їх вислати контракт, але нічого не отримав. Я спустошений. Ми три місяці вели переговори. Мені навіть не подобається бій проти Повєткіна. Він є третім в суперважкому дивізіоні після Вайлдера і Джошуа. Бій з Повєткіним може стати більш важким, ніж з Вайлдером, але Джошуа це не хвилює. Він хоче битися з кращими", - сказав Хірн.

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 канал
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