Визнання бойовиків: Дума ухвалить рішення щодо звернення до Путіна 14 лютого

У Держдумі Росії планують до понеділка, 14 лютого, схвалити рішення щодо звернення про визнання так званих "республік" бойовиків на Донбасі. Наразі у парламенті закінчилися консультації з фракціями.

Під час консультацій з фракціями прозвучали дві пропозиції щодо подальших дій із зверненням. Одну з них оберуть на засіданні Ради Думи 14 лютого.

Читайте також Бойовиків використають як гарматне м'ясо, – Казанський не виключає ескалацію на Донбасі

Що пропонують російські депутати

Негайно розглянути проєкт постанови про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання бойовиків;

розглянути проєкт постанови про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання бойовиків; направити його спочатку в МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків. Розглядати документ лиш з урахуванням висловлених позицій.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін традиційно назвав це питання "серйозним та відповідальним". Мовляв, так парламентарі "захистять своїх земляків, які живуть на Донбасі".

Головне про визнання фейкових республік

Росія вже 8 років постачає озброєння своїм маріонеткам на Донбас, однак офіційно їх так і не визнала. Ініціативу щодо цього взяли на себе комуністи, які й розробили звернення до Путіна. Водночас путінська партія "Єдина Росія" взяла на себе іншу місію – офіційно надати зброю для бойовиків.

До речі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що визнання Росією окупантів з Донбасу означатиме її повний вихід з мінських домовленостей.

Це може вас зацікавити – чому бойовики зневірилися у Кремлі: відео

Повний текст публікації В'ячеслава Володіна у телеграмі:

Завершилися консультації з фракціями щодо проєкту звернення до президента щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР".

"Єдина Росія" висловилася за постачання до республік військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям.

КПРФ та "Справедлива Росія – За правду" підтримали проєкт ухвали.

ЛДПР виступила радикальніше.

"Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми.

Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та земляків, які проживають на території Донбасу.

Завтра річниця підписання мінських угод. 7 років Київ не виконує взятих на себе зобов'язань. Триває обстріл, гинуть люди. У цій ситуації шукати рішення потрібно.

Сьогодні пропозицій дві: перша — розглянути проєкт постанови про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" негайно. Друга – направити його спочатку в МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім розглянути з урахуванням висловлених позицій.

Це питання плануємо обговорити на засіданні Ради Думи у понеділок, 14 лютого.