Визнання Путіним "Л/ДНР" – вихід з мінських переговорів, – Резніков

Олексій Резніков пояснив, що президент Росії Володимир Путін фактично оголосив про вихід з мінських переговорів. Це сталося, коли той у своїй заяві вжив абревіатури бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Що заявив Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій наголосив, що в усіх угодах використовують поняття "Україна", "окремі райони Донецької та Луганської областей" та "збройні формування". Абревіатури утворень бойовиків так звані "ДНР" та "ЛНР" не вживають.

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Ми почули офіційне визнання двох квазіутворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ЛНР"і "ДНР". Це, по суті, вихід з Мінських угод, тому що них немає такого поняття,

– сказав чиновник.

Він додав, що раніше всі представники Росії в переговорах використовували термін ОРДО. Адже абревіатури угрупувань проросійських бойовиків суди України визнали терористичними. Резніков розповів, що навіть міжнародні партнери ведуть дискусії щодо визнання цих угрупувань терористами – на рівні з "ІДІЛ".

"Щойно президент Путін назвав ті два угруповання, він їх визнав. Це означає, що тільки що ми почули заяву про вихід з Мінських угод з боку Росії", – наголосив Резніков.

Заяву очільника Кремля, за словами віцепрем'єра, необхідно проаналізувати в "нормандському форматі" і ОБСЄ.