Європарламент може визнати Росію державою-спонсором тероризму: переваги резолюції

Європарламент 23 листопада буде голосувати за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ухвалення цієї резолюції стане потужним політичним сигналом для всіх країн Євросоюзу.

Про це 24 каналу сказав литовський експерт з безпекових питань Марюс Лаурінавічюс. Він наголосив, що це буде великим переломом у політичній свідомості Євросоюзу.

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Лаурінавічюс вважає, що зараз є дуже великі шанси, що за таке рішення проголосують. Адже уже пройшов весь процес узгодження й зазвичай у таких випадках, якщо немає згоди, то взагалі навіть не говорять про наявність відповідної резолюції.

За його словами, до відповідної резолюції ще можуть бути внесені ще якісь поправки. Але, ймовірно, що вона буде ухвалена.

Я думаю, що це політичний сигнал усьому Євросоюзу,

– наголосив Лаурінавічюс.

Тому що, пояснив він, Європарламент дуже часто в подібних випадках йде попереду хоча б за деяких окремих країн у Європейському Союзі.

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Що дасть ухвалення цієї резолюції

Лаурінавічюс наголосив, що ухвалення такої резолюції стане дуже потужним політичним сигналом для інших країн ЄС, які мають більш стриману позицію й не хочуть робити якісь різкі заяви, як вони пояснюють, щоб ще більше не загострювати ситуацію та не розв'язати третю світову війну.

Але це потужний сигнал – визнати Росію хоча б, там не говориться терористичною державою, там говориться державою, яка підтримує тероризм й іноді дотримується якихось терористичних методів,

– сказав литовський експерт з безпекових питань.

Але, резюмував він, усе одно це великий перелом у політичній свідомості Євросоюзу. Тому що деякі країни такі, як Литва, Чехія та Естонія, вже ухвалили відповідні резолюції.

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