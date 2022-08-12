Що зробить росія після рішення США щодо держави-спонсора тероризму: прогноз Чалого

Світ починає реагувати на заклики України визнати росію державою-спонсором тероризму. Це вже зробили у Латвії. Особливо важливо, щоб таке рішення прийняли й у США.

Про це 24 каналу розказав дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він зауважив, що в американському Конгресі є двопартійна підтримка такого рішення, але виконавча влада вагається, бо це рикошетом зачепить й партнерів.

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Однак Чалий вважає, що це не повинно стати на заваді, адже росія має посісти своє місце серед інших країн з таким статусом – Північної Кореї, Ірану, Сирії та Куби.

Що дасть визнання росії спонсором тероризму

Першочергово проти держав-спонсорів тероризму впроваджуються санкції. Так, США до цього часу вже ввели проти росії чимало санкцій, однак досі вони мають можливість маневрувати.

До прикладу, як не дивно, санкцій проти "росатому", попри шалені заяви росії щодо ядерної безпеки та її погрози підірвати АЕС, досі немає. Якщо ж росія буде визнана спонсором тероризму, оминути це не вдасться.

Крім того, під санкціями повинні будуть опинитися й країни, які продовжують співпрацю зі спонсором тероризму, навіть якщо вони є партнерами США. Відтак надання росії заслуженого статусу розширить обов'язковість введення санкцій виконавчою владою Сполучених Штатів..

Воно позбавляє їх деякого маневру, але з іншого боку – закріплює багато санкцій на дуже довгий період. Їх не можна буде швидко відкликати назад,

– пояснив Валерій Чалий.

Крім того, як наголосив дипломат, не потрібно забувати й про імідж, який також має значення. З країною, яка визнана спонсором тероризму, за замовчуванням ніхто не хоче мати справу.

Що робитиме росія після рішення США

Після того, як США оголосять росію спонсором тероризму, країна-агресорка, звісно, розірве з ними дипломатичні відносини. Окупанти погрожують цим, але, на думку Чалого, під час війни потрібні кардинальні рішення.

Валерій Чалий про визнання росії державою-спонсором тероризму: дивіться відео

Сейм Латвії визнав росію спонсором тероризму: коротко