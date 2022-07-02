Як домогтися визнання родича зниклим безвісти: у розвідці назвали алгоритм
Джерело:ГУР МО
Під час війни багато людей втрачають своїх рідних. Щоб мати офіційне підтвердження цього, потрібно діяти за чітким алгоритмом дій.
Його покроково описали в Головному управлінні розвідки Міноборони. Там вказали, куди саме можна звертатися та що після цього потрібно робити.
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Приймають заяви в Інформбюро
Якщо людина не має інформації про місце перебування когось зі своїх рідних, то можна звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648 чи міським номером – (044) 287-81-65. Інформбюро також має сайт, де можна заповнити відповідну форму для запитів на сайті – nib.gov.ua.
Можна звертатися до поліції
Також заяви про зникнення людей приймають і в будь-якому відділку поліції. Нацполіція може внести людину в списки зниклих також базуючись на запиті поштою чи дзвінком на один із цих номерів:
- 102 (цілодобово);
- (0894) 200-18-67.
Алгоритм повідомлення про зникнення осіб / Зображення МВС
Що відбувається після цього
Подану заяву реєструють у журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це заявнику протягом 3 днів повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Коли знаходять зниклого – теж повідомляють
Розшук особи, яка зникла безвісти, припиняють не пізніше ніж через 3 дні з моменту встановлення місця перебування, місця поховання чи місцеперебування останків. Про це негайно повідомляють близьких родичів та членів сім'ї. Також заявника, навіть, якщо він не є родичем.
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