Російські окупанти відреагували на новий законопроект США щодо Криму. Вони стверджують, що анексований півострів жодного визнання не потребує, бо"не є окремою державою".

Окупанти не збираються зважати на невизнання з боку США, заявив представник анексованого півострова при президенті Росії Георгій Мурадов російським ЗМІ.

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24 канал писав, що члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект – він забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.

Криму ніяке визнання не потрібне. Крим є невід'ємною частиною Росії і не є незалежною державою,

– прокоментував законопроект представник окупаційної влади.

Відповідно до нового законопроекту, Вашингтон не визнає як де-юре, так і де-факто приналежності півострова до Росії. Не від’єднає від України також повітряний простір та територіальні води криму.

Однак президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій. Їх США запровадили через агресію Росії в Україні.