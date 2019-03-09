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      Визнання не потребуємо, – у Путіна зухвало відповіли на новий законопроект США щодо Криму

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      У Путіна зухвало відповіли США на нове рішення щодо Криму
      У Путіна зухвало відповіли США на нове рішення щодо Криму / Фото з відкритих джерел

      Російські окупанти відреагували на новий законопроект США щодо Криму. Вони стверджують, що анексований півострів жодного визнання не потребує, бо"не є окремою державою".

      Окупанти не збираються зважати на невизнання з боку США, заявив представник анексованого півострова при президенті Росії Георгій Мурадов російським ЗМІ.

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      24 канал писав, що члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект – він забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.

      Криму ніяке визнання не потрібне. Крим є невід'ємною частиною Росії і не є незалежною державою,
       – прокоментував законопроект представник окупаційної влади.

      Відповідно до нового законопроекту, Вашингтон не визнає як де-юре, так і де-факто приналежності півострова до Росії. Не від’єднає від України також повітряний простір та територіальні води криму.

      Однак президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

      Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій. Їх США запровадили через агресію Росії в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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