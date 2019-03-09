Визнання не потребуємо, – у Путіна зухвало відповіли на новий законопроект США щодо Криму
Російські окупанти відреагували на новий законопроект США щодо Криму. Вони стверджують, що анексований півострів жодного визнання не потребує, бо"не є окремою державою".
Окупанти не збираються зважати на невизнання з боку США, заявив представник анексованого півострова при президенті Росії Георгій Мурадов російським ЗМІ.
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24 канал писав, що члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект – він забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським.
Криму ніяке визнання не потрібне. Крим є невід'ємною частиною Росії і не є незалежною державою,
– прокоментував законопроект представник окупаційної влади.
Відповідно до нового законопроекту, Вашингтон не визнає як де-юре, так і де-факто приналежності півострова до Росії. Не від’єднає від України також повітряний простір та територіальні води криму.
Однак президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій. Їх США запровадили через агресію Росії в Україні.