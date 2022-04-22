У вкидах про "розкрадену гуманітарку" "стирчать вуха" з Росії, – Лещенко

Сергій Лещенко попередив, що Росія нині дуже активно поширює фейки у мережі. За його словами, один із вкидів – начебто гуманітарна допомога, яка постачається Україні, розкрадається.

Про це журналіст повідомив під час брифінгу, який відбувся у п'ятницю, 22 квітня, інформує 24 канал.

Читайте також У Росії розганяють фейк, що на "Азовсталі" немає мирного населення

Нині Росія дуже активно через соціальні мережі: ютуб, фейсбук і телеграм-канали вкидає фейк про те, що начебто гуманітарна допомога або зброя, яка постачається до України, не надходить до адресатів, розкрадається та стала предметом для корупції,

– сказав Сергій Лещенко.

"Дуже активно цей вкид відбувається з посиланням на конкретну особу – Юрій Швець, що позиціює себе в медіапросторі як експерт із питань, пов'язаних з Україною. Цей Юрій Швець розповідає про те, що начебто США більше не довіряють Україні", – продовжив представник ЗМІ.

За фейком "стирчать вуха" з Росії

За словами журналіста, у цьому всьому є цікавий момент, який вказує, що за цим "стирчать вуха" з Росії.

Масовість таких коментарів під відео, в різних соціальних мережах, під постами однакові, однотипні вкиди: розберіться, партнери нам більше не довіряють, все розкрадається. Але там є нюанс – це те, що коментарі перекладаються Google Translate. Це підтверджує момент – прізвище "Швець" у коментарях перекладає як "Ткач". Перекладатися може слово, а от прізвище – ні,

– пояснює він.

"Тому, вказуючи Швеця як Ткача в цих коментарях дуже активні коментатори, які відпрацьовують методичку держави-агресора, навіть не вичитують те, що постять", – додав Сергій Лещенко.



Сергій Лещенко розповів про фейки, які Росія вкидає у мережу / Скриншот із відео

Що Сергій Лещенко розповів про Юрія Швеця Сергій Лещенко зауважив, що "у нашому інфопросторі Юрій Швець з'явився завдяки відомому ютуб-блогеру, який раніше рекламував пірамідки. Саме він зробив Юрія Швеця дуже впізнаваним і бажаним експертом-коментатором на українському медіаринку".

Брифінгу Сергія Лещенка: дивіться відео