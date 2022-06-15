Вкиди про хвороби, операції та коми Путіна працюють на руку Кремля: у МВС пояснили, чому

Українці часто чують інформацію про те, що Путіну залишилось недовго, він вже от-от і помре, у нього смертельна хвороба та інше. Це, звісно ж, заспокоює, але реальність може бути іншою.

Насправді такі інформаційні вкиди працюють лише на руку Кремля. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, як саме.

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Інформаційна війна триває

Через такі припущення у людей може статись підміна понять. Як наслідок – замість боротьби та допомоги українській армії вони можуть просто сидіти й чекати, коли ж помре Путін і нібито все закінчиться. А офіційних підтверджень його хвороби нема, все зводиться лише до чуток.

Андрусів аргументує, що кожного разу перед появою Путіна на публіку з'являється інформація про його важкий стан. От і цього разу так сталося саме перед відкриттям Петербурзького форуму, де 17 червня він має бути присутній. Вже поширили інформацію про те, що Путін начебто в комі.

Такі інформаційні операції Кремля сіють недовіру до ЗМІ та всіх, хто поширює повідомлення. Адже після таких публічних заяв, виявляється, що путін "живее всех живых", як кажуть росіяни про своїх вождів. У такий спосіб Росії вдається нівелювати вплив інформаційних ресурсів,

– каже Андрусів.

За його висновками, не варто довіряти подібним вкидам. Та якщо це все ж таки станеться, то ми всі відсвяткуємо.

Хвороби Путіна

Чутки про його хвороби, зокрема, рак ходять давно. Це нібито підтверджують і олігархи, і різні наближені до нього люди. Але щоразу вони бажають залишатись невідомими. Наприклад, ЗМІ дізнались з джерела в російській розвідці, що лікарі прогнозують Володимиру Путіну максимум 3 роки. Очільник нашої розвідки Кирило Буданов також підтверджував, що в Путіна цілий букет хвороб. Але він попереджав, що не варто чекати на те, що він помре завтра. Кілька років у кремлівського диктатора, на жаль, ще є.

А в Офісі Президента розповідали ще в травня, що мають дані про те, що Володимиру Путіну викликали швидку допомогу. Зле кремлівському диктатору стало посеред ночі. Таку інформацію розповідав Олексій Арестович. Радник глави Офісу Президента пояснював, що допомогу викликали безпосередньо до ліжка очільника Кремля.

Натомість, мабуть, більшість людей у світі видихнула б спокійно з його смертю, вважаючи, що всім бідам кінець. Частина правди в цьому є, але українцям не варто забувати, що проти нас воює російський народ. Ця країна нас ненавидить і відкрито заявляє, що хоче знищити. І більшість росіян за такі наміри. Але в Луцьку хлопчик звернувся до Бога з незвичною молитвою. У ній він попросив зупинити плани Путіна й дати можливість його хворобі, якщо така справді є, безперешкодно прогресувати. Він вірить, що від неї може не бути ліків.

Детальніший аналіз про слова Буданова щодо смерті Путіна: дивіться відео