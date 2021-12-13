"Вкотре перекручують": посольство Росії в Україні накинулося на американських дипломатів
Джерело:Посольство Росії в Україні
Посольство Росії в Україні заявило, що американське дипломатичне представництво в Києві "перекручує" слова російського керівництва. Мовиться про коментарі посольства США щодо заяви Володимира Путіна про те, що відбувається на Донбасі.
Річ у тім, що раніше американське дипломатичне представництво висловилося на тему геноциду.
Важливо Маніпуляція фактами, – в МЗС відповіли Путіну про активи СРСР
З чого почалася суперечка
Ще 9 грудня Володимир Путін заявив, що події на Донбасі нагадують геноцид. Крім того, він назвав русофобію першим кроком геноциду. Саме на ці слова і відреагували у посольстві США в Україні.
Помилкові звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Російська довірена влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув'язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців брати російські паспорти,
– наголосили в американському дипломатичному представництві.
Реакція посольства Росії в Україні
Російські дипломати обурилися і заявили, що посольство США в Києві перетворює слова російських керівників.
Точна цитата російського президента: "Русофобія – це перший крок до геноциду". Хіба не так?,
– мовиться у повідомленні посольства Росії в Україні.
Зауважимо, що Росія традиційно намагається відхреститися від конфлікту на Донбасі. Вона цинічно наголошує, що не є стороною конфлікту, хоча саме її найманці й воюють проти України.