"Вкотре перекручують": посольство Росії в Україні накинулося на американських дипломатів

Посольство Росії в Україні заявило, що американське дипломатичне представництво в Києві "перекручує" слова російського керівництва. Мовиться про коментарі посольства США щодо заяви Володимира Путіна про те, що відбувається на Донбасі.

Річ у тім, що раніше американське дипломатичне представництво висловилося на тему геноциду.

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З чого почалася суперечка

Ще 9 грудня Володимир Путін заявив, що події на Донбасі нагадують геноцид. Крім того, він назвав русофобію першим кроком геноциду. Саме на ці слова і відреагували у посольстві США в Україні.

Помилкові звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Російська довірена влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув'язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців брати російські паспорти,

– наголосили в американському дипломатичному представництві.

Реакція посольства Росії в Україні

Російські дипломати обурилися і заявили, що посольство США в Києві перетворює слова російських керівників.

Точна цитата російського президента: "Русофобія – це перший крок до геноциду". Хіба не так?,

– мовиться у повідомленні посольства Росії в Україні.

Зауважимо, що Росія традиційно намагається відхреститися від конфлікту на Донбасі. Вона цинічно наголошує, що не є стороною конфлікту, хоча саме її найманці й воюють проти України.