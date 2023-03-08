Кінь вартістю в Ламборгіні: у Кадирова істерика через вкраденого коня нібито за 10 мільйонів

Вночі 4 березня у селі Крабчице, що в Чехії, вкрали породистого коня Рамзана Кадирова, вартість якого становить майже 18 тисяч доларів. Однак чеченський диктатор переконує, що насправді той коштує цілих 10 мільйонів доларів.

Зазначимо, що чистокровного скакуна на прізвисько Зазу арештували ще у 2014 році в рамках санкцій проти Кадирова. Тож увесь цей час він перебував у Чехії, повідомляє 24 Канал.

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Не 18 тисяч, а 10 мільйонів доларів

Те, що кінь належав саме Кадирову, признався сам диктатор у довгому дописі у своєму телеграм-каналі. Він одразу обурився надійністю правоохоронної системи Чехії та заявив, що натомість буцімто у Чечні можна на ніч залишити відкритою машину.

Також Кадиров зробив безглузду заяву, що 16-річний жеребець насправді коштував 10 мільйонів доларів, а правоохоронці Чехії занизили вартість Зазу. За його припущенням, зробили це заради "якихось фінансових махінацій".

Ба більше, ставленик Кремля переконаний, що тепер, "дізнавшись його справжню ціну, хтось добре нагріє руки". Однак якщо він так впевнений у цьому, до для чого було розкривати нібито істинну вартість тварини?

Могли вкрасти свої

Цікаво, що за даними чеського ЗМІ, за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну двоє російськомовних чоловіків вже намагалися вивезти з Чехії Зазу та Михайла Глінку, іншого арештованого коня Кадирова. Тоді вони аргументували це нібито вказівкою передати коней диктатора польським кінним заводам.

Тоді чоловіки отримали відмову через дійсний контракт і підозрілі обставини всієї історії, кілька днів провели у припаркованому поряд фургоні, після чого таки поїхали геть. Захопити з собою їм вдалося лише транспортер у кольорах кадировської стайні, який й так не використовувався кілька років.

Що відомо про Зазу та його викрадення: коротко