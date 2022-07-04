У російському "Вкусно і точка" продають бургери з комахами, а булки крадуть ворони

Російська мережа фаст-фудів "Вкусно і точка" стрімко набирає популярності, однак дещо сумнівної. Після булочок з пліснявою росіяни помітили бургери з рештками комах.

У мережі "Вкусно і точка" подають їжу з комахами

Росія з гордістю та помпезністю відкрила мережу фаст-фудів "Вкусно і точка" на базі ресторанів McDonald's, які покинули країну-агресорку. Та власники "Вкусно і точка" забули подбати про якість, через що заклади навряд чи пройдуть санітарну перевірку, пише 24 канал.

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Спершу росіяни скаржилися, що в мережі ресторанів у Москві подають зіпсуті бургери, булочки яких – з пліснявою. Також вони скаржилися на зіпсутий сирний соус.

Спершу в компанії не змогли пояснити причину, чому продають зіпсуті бургери. Та згодом заявили, що перевірили всі соуси та повідомили про прострочену партію.

Тепер росіяни скаржаться, що в мережі "Вкусно і точка" подають їжу з комахами. Про це вони скаржаться у соціальних мережах, публікуючи відповідні світлини. Виглядає гидко. Росіянин замовив тост, а отримав зайву порцію білка.



У мережі "Вкусно і точка" подають їжу з комахами / Фото з російських соцмереж



У "Вкусно і точка" продають тости з комахами / Фото з російських соцмереж



У тостах у "Вкусно і точка" виявили лапки комах / Фото з російських соцмереж

Ворони крадуть булки

Також у соціальних мережах росіяни публікують відео, як ворони крадуть булки, які призначені для ресторанів "Вкусно і точка". Один з таких випадків зафіксували у Москві біля станції метро "Селігерська". Там чоловіки помітили ворон, які крадуть булки з вуличного складу. Вони жартують, що потім люди будуть доїдати за птахами.

Ворони крадуть булки – відео

Також ворон, які клюють булки "Вкусно і точка", помітили ще й в Алтуф'євому, що під Москвою. Росіяни вже готові бойкотувати мережу, яка постала на базі McDonald's.

Ворони, які клюють булки "Вкусно і точка" – відео

Що відомо про мережу ресторанів "Вкусно і точка"

Американська корпорація McDonald's на початку березня оголосила про припинення роботи в Росії через війну в Україні. У Росії закрили аж 850 закладів McDonald's, однак продовжили платити зарплату 62 тисячам співробітників.

У травні Mcdonald's продала російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору. Після цього мережа почала працювати під брендом "Вкусно і точка", відкрившись 12 червня.

Меню оновленого ресторану залишилося таким, як у McDonald's, однак з назви страв забрали приставку "мак".

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