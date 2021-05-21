Влада Білорусі хоче визнати біло-червоно-білий прапор "нацистською символікою"

У Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі мають намір віднести біло-червоно-білий прапор до "нацистської символіки". Спроби ходити з ним по вулиці жорстоко припинятимуть.
Заступник начальника управління Михайло Бедункевич заявив, що біло-червоно-білий прапор можна буде використовувати лише в окремих випадках. Зокрема, його дозволять демонструвати у фільмах, театральних постановках, а також в архівній і музейній роботі.
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За словами Бедункевича, за спроби ходити з біло-червоно-білим прапором каратимуть. Усе через те, що такий стяг "використовували колабораціоністські організації на території БРСР у роки окупації".
Найближчим часом будемо виступати з ініціативою щодо включення в список нацистської символіки біло-червоно-білий прапор,
– заявив Бедункевич.
Він підсумував, що настав час поставити крапку в цьому питанні, адже про це "просять люди".
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Біло-червоно-білий прапор: що відомо
- Біло-червоно-білий прапор – історичний стяг Білорусі. У 1918 році це був прапор Білоруської Народної Республіки, з 1991 року по 1995 рік – державний прапор Республіки Білорусь.
- Згодом Олександр Лукашенко провів референдум, після чого затвердили нові державні символи.
- Біло-червоно-білий прапор став своєрідною символікою білоруських протестів. Мітингувальники несли його маршами, а також тримали в руках, коли об'єднувались в ланцюги солідарності.
- Восени 2020 року Лукашенко заявив, що планує заборонити в Білорусі біло-червоний прапор. Самопроголошений президент країни також неодноразово називав його "фашистським".