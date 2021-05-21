Влада Білорусі хоче визнати біло-червоно-білий прапор "нацистською символікою"

У Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі мають намір віднести біло-червоно-білий прапор до "нацистської символіки". Спроби ходити з ним по вулиці жорстоко припинятимуть.

Заступник начальника управління Михайло Бедункевич заявив, що біло-червоно-білий прапор можна буде використовувати лише в окремих випадках. Зокрема, його дозволять демонструвати у фільмах, театральних постановках, а також в архівній і музейній роботі.

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За словами Бедункевича, за спроби ходити з біло-червоно-білим прапором каратимуть. Усе через те, що такий стяг "використовували колабораціоністські організації на території БРСР у роки окупації".

Найближчим часом будемо виступати з ініціативою щодо включення в список нацистської символіки біло-червоно-білий прапор,

– заявив Бедункевич.

Він підсумував, що настав час поставити крапку в цьому питанні, адже про це "просять люди".

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