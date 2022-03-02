Влада Британії отримала повноваження затримувати російські кораблі

2 березня 2022 , 05:16
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Джерело:

Мінтранспорту Великої Британії

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження зокрема включають дозвіл на затримання суден держави-терориста.

Схвалені додаткові економічні заходи означають, що велика частина російської фінансової системи підпадає під британські санкції. Про це повідомили у Міністерстві транспорту Сполученого Королівства.

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Заборона (заходити в порти Великої Британії – 24 канал) поширюється на будь-які судна, якими володіють або керують особи, пов'язані з Росією. Влада також отримає нові повноваження щодо затримання російських судів,
– зазначили у Мінтранспорту.

Окрім цього, запроваджені додаткові санкції передбачають:

  • обмеження фізичним і юридичним особам на проведення фінансових операцій з Центральним банком Росії;
  • санкції щодо державного суверенного фонду (РФПІ) Росії та його виконавчого директора Кирила Дмитрієва.

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Автор: Олег Васьків