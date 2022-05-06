Влада Фіджі конфіскувала яхту Amadea російського олігарха Керімова

Правоохоронці конфіскували на Фіджі яхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Ордер на арешт судна вартістю понад 300 мільйонів доларів видав окружний суд США округу Колумбія.

Суд вирішив, що розкішне судно Amadea підлягає конфіскації через ймовірні порушення Керімовим законодавства США. Зокрема, його підозрюють у порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), відмиванні грошей та змові.

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Яхту Керімова конфіскували

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало Керімова частиною групи російських олігархів, які отримують прибуток від російського уряду через корупцію та його злочинну ​​діяльність по всьому світу, зокрема окупацію Криму. Міністерство, накладаючи санкції на Керімова, також посилалося на те, що він є посадовцем уряду країни-агресорки та членом Ради Федерації.

Згідно з судовими документами, олігарх володів Amadea після його призначення. Окрім цього, Керімов та ті, хто діяли від його імені та на його користь, скеровували на підтримку та обслуговування яхти транзакції у доларах через фінустанови США.

Ця постанова має чітко прояснити, що немає схованки для активів осіб, які порушують закони США. І немає схованки для активів злочинців, які сприяють російському режиму. Міністерство юстиції буде невблаганним у наших зусиллях притягнути до відповідальності тих, хто сприяє смерті та руйнуванням, які ми бачимо в Україні,

– зауважив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Заступниця генпрокурора Ліза Монако зауважила, що у квітні вона попереджала про те, що департамент спостерігає за кожною яхтою, "придбаною за брудні гроші".

"Ця конфіскація яхти має сказати кожному корумпованому російському олігарху, що він не може сховатися – навіть у найвіддаленішій частині світу. Ми використовуватимемо всі засоби для забезпечення виконання санкцій, запроваджених у відповідь на неспровоковану і невиправдану війну Росії в Україні", – додала посадовиця.

Дивіться фото з яхти Керімова / Фото Мін'юст США та BOAT International

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Яхта Керімова коштує приблизно 300 мільйонів доларів

Директор ФБР Крістофер Рей додав, що конфіскація яхти Керімова демонструє наполегливість Служби у переслідуванні російських олігархів, які потрапили під санкції та намагаються уникнути відповідальності за їхню роль у загрозі нацбезпеки США.

"ФБР разом із нашими міжнародними партнерами продовжить розшукувати тих осіб, які сприяють розвитку злочинної діяльності Росії, і забезпечуватиме їх притягнення до відповідальності, незалежно від того, де і як вони намагаються сховатися", – додав Рей.

Конфіскацію яхти російського олігарха координувала робоча група Мін'юсту США KleptoCapture. Зокрема, вона займається контролем за дотриманням санкцій, які Сполучені Штати та союзники запровадили у відповідь на неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну.

Отримавши запит про взаємну правову допомогу від США, влада Фіджі його виконала – фіджійський суд також видав ордер на внутрішній арешт яхти Керімова. Судно Amadea коштує приблизно 300 мільйонів доларів або навіть більше. Зараз яхта перебуває в Лаутоці, що на Фіджі.

Справу розслідує польовий офіс ФБР у Нью-Йорку. Арештом займаються судовий адвокат з відділу контррозвідки та експортного контролю Департаменту нацбезпеки Ендрю Біті та прокурор із департаменту відмивання грошей та повернення активів відділу кримінальних справ Джошуа Сон.

Сулейман Керімов – російський підприємець та політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів Росії та депутат Держдуми у 1999 – 2007 роках. Окрім цього, він володіє золотодобувною компанією "Полюс". Наразі олігарх перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС. За інформацією Bloomberg , після введення санкцій статки Керімова впали з 15,1 мільярда доларів до 12,7 мільярда.

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