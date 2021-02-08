Влада Гаїті заявила, що попередила державний переворот

Влада та опозиція Гаїті не можуть порозумітися, коли ж спливають повноваження президента Жовенеля Моїза. Щодо дати – 7 лютого – суперечок немає, а от якого року – питання відкрите.

Саме через це на Гаїті мало не стався державний переворот, а 23 людини опинилися за гратами.

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Що відомо про ймовірний переворот на Гаїті

Президент Гаїті Жовенель Моїз 7 лютого заявив, що правоохоронцям вдалося запобігти державному перевороту та спробі вбивства глави держави.

А все через те, що опозиція та влада сперечаються навколо закінчення строку повноважень чинного президента.

Перші вважають, що 7 лютого 2021 той мав піти, а другі – що ще рік будуть утримувати повноваження.

Міністр юстиції Гаїті Рокфеллер Вінсент повідомив, що довелося ув'язнити щонайменше 23 людини – серед яких головний суддя верховного суду і високопосадовець національної поліції.

Дякую начальнику служби безпеки палацу. Метою цих людей був замах на моє життя,

– прокоментував ситуацію Моїз.

У зловмисників начебто вилучили гроші та зброю – штурмові гвинтівки, пістолет-кулемет Узі, і навіть мачете.

США, до слова, які вважають Карибський регіон зоною своїх інтересів, підтримали саме Моїза:

Мовляв, його обрали президентом у 2015, але скасували результат голосування через шахрайство.

Перевибори через рік він знову виграв. Та оскільки цей рік він влади не мав, то і конституційний строк його повноважень слід рахувати від моменту фактичного вступу на посаду (7 лютого 2017 року).

Однак самі гаїтяни не настільки одностайні: ще з 2018 року тривають демонстрації з вимогою відставки президента, якого звинувачують у намаганнях узурпувати всю владу, корупції та сприянні розгулу бандитизму.

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