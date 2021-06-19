Влада Лісабону передавала іноземним посольствам дані про організаторів протестів

Мерія Лісабону незаконно передавала за кордон дані про організаторів акцій протесту. Мовилось про заходи біля іноземних посольств. Такий обмін інформацією порушує законодавство ЄС,

Про такі випадки з'ясували, коли з'явилась інформація про передачу даних посольству Росії. Як зазначив мер столиці Португалії Фернандо Медіна, такі "зливи" траплялись щонайменше 52 рази.

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Дані отримували посольства Китай, Ізраїль та Росія

Особисті дані за кордон передавали в період 2018 – 2019 років. Мер не повідомив, які саме посольства отримували інформацію, проте у ЗМІ згадували дипвідомства Китаю, Ізраїлю та Росії.

Одна з організаторок виявила, що її особисті дані – в посольстві

На сполох забила одна з організаторок акції, вона повідомила, що її особиста інформація – в посольстві Росії в Португалії. Проблема в тому, що у протестувальниці – російсько-португальське громадянство, отож вона не знає, чи її тепер впустять на російську територію.

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Мер Лісабона визнав, що перевірка цих випадків довела, що дані організаторів передавали незаконно. Загальний регламент Євросоюзу забороняє такий обмін даними.