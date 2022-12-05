Санду засудила масовану атаку по Україні, але не згадала про ракету в Молдові

Поблизу молдовського міста Бричани впала ракета. Наразі влада країни не відреагувала на інцидент.

Президентка Молдови Майя Санду написала про ракетний удар 5 грудня по Україні. Однак Санду не дала жодних коментарів щодо падіння ракети біля Бричан.

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"Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так ми можемо покласти край стражданням і втраті життів", – зазначила Санду.

Що відомо про падіння ракети

Прикордонники знайшли ракету, яка впала у фруктовому саду поблизу міста Бричани. На місце інциденту приїхали спеціалізовані служби МВС, сапери та рятувальники.

За інформацією місцевого видання Moldova Liberă повідомило – впала ракета типу С-300. Проте моніторингова група monitor вважає, що це розгінний блок ППО С-300.

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