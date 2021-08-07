Влада Росії знищує своє населення

Минулої доби в Росії виявлено 22 320 випадків коронавірусу й зафіксовано 793 летальні випадки. За перший тиждень серпня понад 5,5 тисячі летальні випадки, якщо вірити офіційній статистиці. Далі читайте російською.

Если верить не официальной, то гораздо больше. Фактически, российские власти, рекламирующие свои 5 или 6 или сколько там у них уже отечественных вакцин от коронавируса, виноваты в каждой из смертей, сравнимых с геноцидом.

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Репутационным геноцидом собственного населения, жизни которого стали разменной монетой в рекламе бесполезного препарата, производство которого даже для внутренних нужд РФ не может наладить.

Вместо этого, Кремль мог бы допустить в Россию иностранные вакцины, благодаря чему процесс вакцинации проходил бы в разы быстрее и были бы сбережены не сотни, не тысячи, а десятки тысяч жизней.

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Но нет…

Власти России во имя геополитических амбиций десятилетиями убивали в войнах и конфликтах людей в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Украине, в Сирии, в Ливии, в ЦАР и т.д.

Но в разы успешнее они уничтожают свое собственное население, во имя все тех же геополитических амбиций.