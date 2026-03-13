Нардепка відповіла, чи збирається уряд встановлювати чіткі терміни служби

Питання встановлення чітких термінів служби для військових обговорюють уже майже два роки. Однак рішення щодо демобілізації тих, хто воює від початку повномасштабної війни, досі немає.

Народна депутатка Інна Совсун в ефірі 24 Каналу пояснила, що дискусія в уряді триває вже тривалий час. За її словами, зараз у владі шукають підхід, який міг би розв'язати проблему, однак остаточного рішення поки немає.

Дивіться також Чи треба аспірантам щороку проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку: пояснення юристів

Як виникла дискусія про терміни служби?

Питання демобілізації військових почали активно обговорювати під час змін до законодавства про мобілізацію. Тоді пропонували вперше прописати можливість звільнення зі служби після певного періоду перебування на фронті. Йшлося про варіант, за якого військові могли б повернутися до цивільного життя після кількох років служби.

Тоді ще дуже наївно йшлося про те, щоб дати можливість відпускати людей, які три роки прослужили,

– зауважила Совсун.

Вона пояснила, що з моменту тих обговорень ситуація суттєво змінилася. Частина військових, для яких тоді розглядали можливість демобілізації, продовжує служити значно довше.

До уваги! Юнаки зобов'язані ставати на первинний військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. За несвоєчасну постановку без поважної причини передбачений адміністративний штраф.

При цьому остаточного рішення щодо чітких строків служби держава так і не ухвалила.

Зараз ті люди вже прослужили чотири роки. Вони вже пішли на п'ятий рік служби, а рішення для них так і немає,

– наголосила народна депутатка.

За її словами, військові фактично опинилися в ситуації очікування без зрозумілих правил. Саме тому тема термінів служби залишається однією з найгостріших у дискусіях про мобілізаційну політику.

Ідею контрактів поставили на паузу

Одним із варіантів вирішення проблеми раніше пропонували систему контрактної служби. Йшлося про модель, за якої військові підписують контракт на визначений термін і після його завершення можуть бути демобілізовані. Такий підхід мав запровадити зрозумілі правила ротації, але запропонований механізм викликав багато запитань.

Головна проблема полягала в тому, що мінімальний термін контракту був два роки,

– пояснила Совсун.

Ця норма мала однаково застосовуватися до всіх військових незалежно від того, скільки часу вони вже служать. Фактично це означало, що люди, які воюють роками, повинні були б продовжити службу ще на значний період, аби отримати право на демобілізацію.

Виходить, що люди, які вже чотири роки прослужили, щоб повернутися на 12 місяців цивільного життя, мали б служити ще два роки. Тобто шість років у сумі,

– зазначила вона.

На її думку, така модель виглядала несправедливою для військових та їхніх родин. Саме тому ця пропозиція не отримала підтримки і фактично не була реалізована.

Дискусія про терміни служби зараз на паузі

Наразі обговорення конкретних моделей фактично зупинилося. Новий міністр оборони зараз проводить ширший аудит кадрової ситуації у війську, щоб зрозуміти, як можна вирішити проблему ротації. Саме тому попередні пропозиції щодо контрактів поки що не просуваються.

Станом на зараз міністр поставив на паузу цю дискусію, бо робить ширший аудит ситуації по кадрах у Збройних силах,

– сказала Совсун.

Певні напрацювання вже презентували на профільному парламентському комітеті. Водночас ця інформація поки залишається закритою, тому деталі обговорення не розголошують. Остаточної моделі вирішення проблеми термінів служби поки немає.

Відповіді на те, чи буде ця пропозиція такою, як була раніше, чи буде новою, наразі немає. Рішення просто немає,

– додала вона.

Депутатка зазначила, що влада все ще шукає підхід, який дозволить розв'язати кадрову проблему у війську. Водночас затягувати з таким рішенням надто довго, за її словами, не можна.

Не можна роками людям, які захищають країну та завдяки яким країна продовжує існувати, просто обіцяти щось, що ніхто не планує виконувати,

– наголосила Совсун.

Люди, які захищають країну від початку повномасштабної війни, роками чекають на зрозуміле рішення щодо ротації. Постійні обіцянки без конкретних кроків створюють серйозну проблему для військових і їхніх родин.

Що відомо про останні зміни та дискусії щодо мобілізації в Україні?