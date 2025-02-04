Влада Торецька витратить понад 84 мільйонів гривень на своє утримання, замість допомоги жителям
- Влада Торецька виділила понад 84 мільйони гривень на своє утримання, що в шість разів більше, ніж на допомогу переселенцям.
- На матеріальну підтримку переселенців в 2025 році передбачено лише 1,4 мільйона гривень, що менше 0,5% від всього бюджету.
У Торецьку, де тривають бої, влада виділила понад 84 мільйони гривень на своє утримання. Це в шість разів більше, ніж на допомогу переселенцям.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо". Влада Торецька на Донеччині, де тривають бої, виділила понад 84 мільйони гривень на власне утримання – це в шість разів більше, ніж на соціальний захист жителів громади.
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Влада Торецька віддає пріоритет власному утриманню
Згідно з розпорядженням начальника Торецької МВА, ці кошти становлять майже третину бюджету міста, що перевищує 271 мільйон гривень.
За інформацією журналістів "Слідство.Інфо", на матеріальну підтримку переселенців в 2025 році передбачено лише 1,4 мільйона гривень – менше 0,5% від всього бюджету. Виплати отримають лише ті, хто постраждав від бойових дій, має інвалідність чи виховує дітей з інвалідністю.
Водночас на утримання державного управління, економічну діяльність та інші адміністративні витрати місцеві чиновники запланували витрати у розмірі 88 мільйонів і 84 мільйони гривень відповідно.
Також, на підтримку ветеранів та учасників Революції гідності виділено 1,6 мільйона гривень. Окрім того, на освітні потреби заплановано понад 61 мільйон, на медицину – 9 мільйонів, а на культуру – 8 мільйонів.
Тим часом Торецьк майже повністю окупований російськими військами, а ситуація в місті залишається надзвичайно складною.