Влада Японії звернулася до суду у Гаазі через війну Росії проти України

9 березня 2022 , 17:10
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Джерело:

bbbreaking

Влада Японії звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі у зв'язку з російською агресією проти України.

Про позов заявили у МЗС Японії.

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Військові дії Росії на території України є спробою змінити статус-кво у регіоні силовими методами, вони розхитують основи світопорядку. Подібні дії є абсолютно неприпустимим порушенням міжнародного права,
– наголошується у повідомленні відомства.

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Автор: Ярослава Прадід