Влада закликає Захід не зволікати із новими санкціями проти Росії

Завершується 15 день війни Росії проти України. Щодня окупанти жорстоко розстрілюють житлові райони, і гинуть мирні мешканці.

Тому українська влада закликає західних партнерів негайно вводити нові санкції проти Росії, зокрема відмовлятися від нафти, газу й вугілля.

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Сьогодні окремі європейські політики кажуть, про високу ціну відмови від російських нафти та газу, чи закриття доступу усіх російських банків до системи SWIFT. Така політика містить одну ключову помилку – вона провокує агресора на подальше знищення мирного населення. Андрій Клочко Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

За словами нардепа, Росія не може здолати опір українського народу, а тому тероризує мирне населення, завдаючи удари ракетами та бомбами по школах, будинках та лікарнях. Путін не збирається зупинятися на Україні, тож дуже важливо, щоб світ об'єднався та завдав максимального санкційного удару вже зараз.

Чим швидше цивілізований світ влаштує тотальну економічну блокаду Імперії зла, тим раніше вдасться це зло зупинити та знищити,

– закликав нардеп.

Відмова світу від російських енергоносіїв

США, Канада та Велика Британія вже заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. А Європейська комісія має план замінити понад 70% імпорту російського газу вже цього року.

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