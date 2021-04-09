У влади немає ніяких стосунків з олігархами, – Тимошенко про Коломойського

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у влади немає ніяких стосунків з олігархами. Зокрема мовиться про одіозного Ігоря Коломойського.
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Що заявив Тимошенко
Заступника Андрія Єрмака наголосив, що ніякого тиску на владу зі сторони олігархів немає. Про це він сказав у інтерв'ю.
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Ви кажете, що погіршилися стосунки або стали кращими. Немає ніяких стосунків у влади з олігархами,
– підкреслив політик.
Він пояснив, що те, що керівництво держави знайоме з Коломойським, не означає, що влада не схвалюватиме рішення щодо наведення порядку.
"Або для завершення якихось незаконних дій щодо Коломойського або будь-якого олігарха", – наголосив Тимошенко.
Санкції проти Коломойського: головне
- 5 березня США ввели санкції проти Коломойського і його сім'ї: дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Ізраїля Цві.
- Обмеження запровадили за звинуваченнями у причетності олігарха до масштабної корупції. Мовиться про 2014 – 2015 роки, коли він очолював Дніпропетровську ОДА.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує санкції проти українських олігархів.
- Водночас Рада нацбезпеки та оборони України не запроваджувала санкції проти Коломойського.
Що відомо про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу