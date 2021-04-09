У влади немає ніяких стосунків з олігархами, – Тимошенко про Коломойського

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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у влади немає ніяких стосунків з олігархами. Зокрема мовиться про одіозного Ігоря Коломойського.

Джерело:

НВ

Що заявив Тимошенко

Заступника Андрія Єрмака наголосив, що ніякого тиску на владу зі сторони олігархів немає. Про це він сказав у інтерв'ю.

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Ви кажете, що погіршилися стосунки або стали кращими. Немає ніяких стосунків у влади з олігархами,
– підкреслив політик.

Він пояснив, що те, що керівництво держави знайоме з Коломойським, не означає, що влада не схвалюватиме рішення щодо наведення порядку.

"Або для завершення якихось незаконних дій щодо Коломойського або будь-якого олігарха", – наголосив Тимошенко.

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