Жалюгідне дитинство диктатора: як вітчим ледь не вбив Путіна та чому його зреклася мати

Російський президент Владімір Путін сфальшував свою біографію. Однак правда спливла.

Про справжню біографію Путіна розповіла польська журналістка Крістіна Курчаб-Редліх. Вона написала книгу про дитинство російського диктатора. За її словами, справжня мати Путіна жила й померла у Грузії, а вітчим президента ледве не вбив його.

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Що відомо про жалюгідне дитинство Путіна

Як розповіла журналіста, справжня мати Путіна – Віра – народилася 1926 року в селі Терьохін біля уральського міста Очер. Після школи вона вступила до технікуму, де познайомилася та почала жити у цивільному шлюбі з майбутнім батьком російського диктатора – механіком Платоном Приваловим.

Коли Віра завагітніла, то дізналася, що її обранець вже одружений. Тому вона поїхала до своїх батьків.

Після народження сина Віра знайшла нового обранця – грузинського солдата Георгія Осепашвілі. Вона вийшла за нього заміж і поїхала жити в село Метехі біля Тбілісі, де народила доньок.

Журналістка каже, що у патріархальних грузинських сім'ях народжені поза шлюбом діти вважаються ганьбою. Тому коли Владіміра Путіна забрали до матері в Метехі, вітчим почав "нещадно бити дитину".

Таким чином, Осепашвілі ненавидів Путіна, тому часто бив його та виставляв на холод босоніж.

Цей Осепашвілі його жахливо бив. Він випивав і бив палицею та рукою. Ви не можете собі уявити, що таке позашлюбний син на Кавказі – для матері та для дитини. Він був дуже нещасним. Володя був мовчазний, замкнутий, самотній, голодний і погано одягнений,

– розповіла Курчаб-Редліх.

Коли Путіну виповнилося 9 років, його мати відправила сина до своїх батьків. А згодом жінка зреклася сина вдруге – але вже назавжди.

Також виявилось, що Володимир Путін, якого диктатор називає своїм батьком, був далеким родичем його справжньої матері. Він із дружиною Марією виїхав з Уралу та оселився в Ленінграді. Подружжя мало двох синів, проте вони померли.

Тому Володимир та Марія вирішили забрати до себе диктатора. Однак новий "батько" часто бив Путіна ременем за хуліганські витівки.

Померла жінка, яка називала себе справжньою мамою Путіна

Нагадаємо, що Віра Путіна, яка проживала в Мехеті, заявляла, що є справжньою матір'ю російського президента Владіміра Путіна. Жінка померла у віці 97 років.