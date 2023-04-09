Готовий вступити в ДРГ: ексофіцер ГРУ Росії перейшов на бік України

Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії вирішив перейти на бік України. Він роками працював у спецслужбах країни-агресорки.

Уродженець Якутська Владислав Аммосов, який більш ніж 15 років будував кар'єру в армії та спецслужбах Росії, вирішив воювати на боці України.

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Він готовий йти на територію Росію в складі ДРГ

Владислав Аммосов заявив, що "колишніх офіцерів не буває". Тож він готовий хоч зараз йти у складі диверсійно-розвідувальної групі на територію Росії й там знищувати ворогів.

Вороги моєї батьківщини – це ті, хто зараз підтримує цю путінську владу,

– сказав Аммосов.

Він також повідомив, що був готовий стріляти в них уже давно, тому що не міг спокійно дивитися на те, що відбувається у його країні. При цьому колишній офіцер ГРУ Росії не приховує, що раніше був справжнім імперцем та вірив пропаганді. Тому він добровільно брав участь у Другій чеченській війні на боці окупантів. Проте, за його словами, ця війна трохи його протверезила – він зрозумів, що народ Чечні воював за свою свободу.

Також ця кампанія розплющила Аммосову очі на російських офіцерів. Серед них вже у Чечні було чимало алкоголіків, зрадників, торговців зброєю, а також тих, хто відправляв солдатів на забій. А зараз ситуація з офіцерським складом "другої армії світу" ще гірша, ніж тоді.

На початку війни Росії з Україною Аммосов вже не працював в спецслужбах

Коли розпочалася війна Росії з Україною, тобто окупація українського Криму у 2014 році, Владислав уже не служив у лавах ГРУ. За його словами, тоді він одразу зрозумів, що це початок кінця для Росії.

В Україну з Росії після 24 лютого він потрапив через Громадянську раду у Польщі. Це політичне об'єднання, яке тоді оголосило набір добровольців до лав національних підрозділів у складі ЗСУ й регіональних та національних організацій цивільного спротиву в Росії.

Владислав Аммосов пройшов всі можливі перевірки СБУ, ГУР та інших правоохоронних органів України. Разом з ним з Росії виїхали й інші люди, всі вони пройшли низку перевірок.

За словами Аммосова, наразі створюється "Сибірський батальйон", метою якого буде відвоювати право народів Росії на свободу.