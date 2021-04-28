УКФ отримав нового директора: що відомо про Владислава Берковського

Фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду відбувся 27 квітня. За підсумками голосування Наглядової ради УКФ переможцем став Владислав Берковський.

Окрім Берковського, за посаду виконавчого директора УКФ змагалися ще 18 кандидатів. Однак до другого етапу пройшли 12 осіб.

До речі Марина Порошенко до грудня 2019 року очолювала УКФ

Хто претендував на посаду виконавчого директора УКФ: фінальний список

Владислав Берковський,

Олександр Журавчак,

Микола Кужельний,

Наталія Кучменко,

Сергій Міранков,

Роман Негрієнко,

Ірина Осадча,

Анастасія Рагімова,

Жанна Румко,

Вікторія Снєгур,

Олег Соснов,

Оксана Стебельська.

Якими були результати фінального голосування

Владислав Берковський – 6 голосів.

Ірина Осадча – 2 голоси.

Берковський у своєму виступі зазначив, що дуже важливим є налагодження чіткої комунікації між дирекцією та Наглядовою радою, між самим УКФ та органами виконавчої влади, а також між УКФ і суспільством.

За його словами, потрібно більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставлять. Також важливим є поширення досвіду та інформації на регіональному рівні.

Хто такий Владислав Берковський: коротка біографія

Він є фахівцем з державної політики в архівній сфері, джерелознавцем. Має звання кандидата історичних наук.

У 2000 році Берковський закінчив гуманітарний факультет Національного університету "Острозька академія". А у лютому 2012 року – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Управління суспільним розвитком".

З 2015 року очолює Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного.

Чим займається Український культурний фонд Це державна установа. Створили фонд у 2017 році. Мета УКФ – сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для інтелектуального та духовного розвитку суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримку проєктів Український культурний фонд здійснюється на конкурсних засадах.



Інформацію взято з сайту Це державна установа. Створили фонд у 2017 році. Мета УКФ – сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для інтелектуального та духовного розвитку суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримку проєктів Український культурний фонд здійснюється на конкурсних засадах.Інформацію взято з сайту УКФ

31 березня Мінкульт призначив виконавчим директором УКФ Ірину Осадчу. Щоправда, пробути вона мала на цій посаді до призначення керівника фонду. 14 квітня головою Наглядової ради (очільницею) УКФ стала Лариса Мудрак. Її попередник Михайло Захаревич пішов з посади за власним бажанням.