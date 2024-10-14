Чорна звістка: на війні з Росією загинув військовий з Київщини Владислав Близнюк

На фронті загинув військовий із Київської області Владислав Близнюк. Життя Героя обірвалось 12 лютого під час виконання бойового завдання.

Трагічну звістку повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Він написав, що Владислав Близнюк загинув в боях біля Авдіївки на Донеччині.

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Владислав Близнюк загинув біля Авдіївки

Владислав Близнюк був командиром машини механізованого відділення механізованого батальйону. Військовий загинув 12 лютого 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Щирі співчуття рідним та близьким Владислава Євгенійовича… Вічна та світла пам'ять Герою-захиснику!

– написав Ігор Сапожко.

Прощання з полеглим Героєм відбудеться у середу, 16 жовтня, о 09:50 у Броварах біля будинку на вулиці Пилипа Орлика, 28. Прощання на Майдані Свободи у Броварах пройде о 10:30.

Поховають Владислава Близнюка на Алеї Слави в Броварах (вулиця Олега Онікієнка, 136).

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!