10 днів поліція шукала 15-річного хлопця на Буковині: дитина загинула

У Чернівецькій області 14 липня знайшли мертвим хлопця, який зник безвісти понад 10 днів тому. Розшук неповнолітнього буковинця з 4 липня проводили поліцейські, співробітиники Нацгвардії України, кінологи, рятувальники, лісники, волонтери та небайдужі громадяни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Чернівецької області.

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Де знайшли тіло загиблого Владислава Порубаного?

Після понад тижня пошуків 15-річного жителя Вижниці Владислава знайшли на території місцевого підприємства, яке не працює. Зниклого хлопця вдалося знайти біля металевої конструкції двобалкового козлового крана.

Хлопця весь цей час шукали в Чернівецькій області. Орієнтування щодо зниклого підлітка отримали також правоохоронці з інших областей та громадськість.

Попередньо відомо, що на тілі Владислава Порубаного були травми, що характерні для падіння з висоти. Хлопця передали судово-медичним експертам, які мають встановити точну причину його загибелі.

Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті дитини, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хлопець пішов з дому ввечері 4 липня. Коли він не повернувся додому, правоохоронці отримали повідомлення про його зникнення.

Нагадаємо, у Дніпрі через добу пошуків знайшли мертвою 14-річну дівчину. 5 липня вона пішла зі свого будинку в Слобожанському районі міста та не повернулася. Правоохоронці не повідомили, чому дівчина могла загинути.