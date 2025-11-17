Без батька лишився 11-річний син: на Куп'янському напрямку загинув Владислав Свиридов

Україна втрачає найкращих синів та доньок через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку загинув лейтенант поліції Владислав Свиридов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

Що відомо про загибель Владислава Свиридова на фронті?

Владислав Свиридов загинув уранці 16 листопада 2025 року на Куп'янському напрямку внаслідок ворожого удару FPV-дроном. Лейтенант працював заступником командира взводу №2 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області.

Поліцейський зазнав множинних поранень, після чого побратими надали йому невідкладну допомогу та викликали медичну евакуацію.

Пораненого доставили до стабілізаційного пункту, але на жаль, попри всі зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося…

– зазначили у поліції Харківщини.



Владислав Свиридов загинув на війні / Фото поліції Харківщини

На момент смерті захисникові було лише 38 років. Владислав Свиридов віддано служив Україні та професійно виконував бойові завдання у складі спеціального підрозділу поліції, що боронить державу на передовій.

"Без батька залишився 11-річний син, без сина – батьки. Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого. Вічна пам’ять лейтенанту поліції Владиславу Свиридову. Його мужність, відданість та служіння Україні назавжди залишаться у нашій пам'яті", – йдеться у повідомленні.

24 Канал також висловлює щирі співчуття родині, друзям та колегам Владислава Свиридова через раптову загибель захисника через війну.

