Чи було у Зінченка щось підозріле в поведінці: коментар матері
Мама В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, назвала сина добрим і врівноваженим. Останнім часом в його поведінці не було нічого підозрілого.
На питання журналістів, чи не помітила вона у поведінці сина чогось підозрілого, вона відповіла: "ні".
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За її словами, В'ячеслав планував розвиватися та під час останніх розмов у них відбувались звичайні буденні діалоги про його майбутнє.
Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися. Бо я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв. Тобто у нас відбувалися звичайні розмови. Нічого я не помітила,
– розповіла Олена Зінченко.
Вона також розповіла, що кошти йому давав батько та він сам заробляв в інтернеті на криптовалюті.
Про Ірину Фаріон, за словами матері, син ніколи не згадував, а вона сама запевняє, що не знала про погляди мовознавиці. Хлопець хотів стати військовим.