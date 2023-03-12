Як не пожежі, так негода: далекий схід Росії накрив потужний снігопад зі штормовим вітром

На російському далекому сході лютує негода. Місто Владивосток засипає снігом і прогнози синоптиків не дуже оптимістичні – негода вируватиме ще добу.

Про негоду повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Місцева влада просить компанії перевести працівників на дистанційну роботу.

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Сніги накривають Владивосток

Поки в тій частині Росії, що ближче до Європи постійно щось вибухає і щось горить, далекий схід засипає сніг. Через негоду в Владивосток заборонили в'їзд вантажівкам.

Учні молодших класів місцевих шкіл у понеділок залишатимуться вдома. Так само й працівників просять перевести на дистанційну роботу. А от про учнів старших класів та студентів ні слова. Мабуть, будуть пробиратися крізь сніги на навчання.

Крім снігів, дороги скувала ожеледиця, через яку виникло багато ДТП. На одному з найбільш крутих спусків у місті перекрили рух узагалі.

Ще одна проблема – штормовий вітер з поривами до 27 метрів на секунду. Він буквально збиває людей із ніг. Синоптики кажуть, що така погода протримається до вечора понеділка. Тобто ще добу.

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