Як не пожежі, так негода: далекий схід Росії накрив потужний снігопад зі штормовим вітром
На російському далекому сході лютує негода. Місто Владивосток засипає снігом і прогнози синоптиків не дуже оптимістичні – негода вируватиме ще добу.
Про негоду повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Місцева влада просить компанії перевести працівників на дистанційну роботу.
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Сніги накривають Владивосток
Поки в тій частині Росії, що ближче до Європи постійно щось вибухає і щось горить, далекий схід засипає сніг. Через негоду в Владивосток заборонили в'їзд вантажівкам.
Учні молодших класів місцевих шкіл у понеділок залишатимуться вдома. Так само й працівників просять перевести на дистанційну роботу. А от про учнів старших класів та студентів ні слова. Мабуть, будуть пробиратися крізь сніги на навчання.
Крім снігів, дороги скувала ожеледиця, через яку виникло багато ДТП. На одному з найбільш крутих спусків у місті перекрили рух узагалі.
Ще одна проблема – штормовий вітер з поривами до 27 метрів на секунду. Він буквально збиває людей із ніг. Синоптики кажуть, що така погода протримається до вечора понеділка. Тобто ще добу.
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Нещодавно у Росії гарно горіло
- Уранці 11 березня у Підмосков'ї на заводі з виробництва пластику спалахнула масштабна пожежа. Вогонь поширився на площу у 5 тисяч квадратних метрів. Через це обвалився й дах будівлі. Жертв чи постраждалих традиційно "немає".
- Пізніше у Москві поблизу телевежі Останкіно загорілася будівля пропагандистського каналу РПЦ "Спас". Крім нього у будівлі ще розташовані Російська телевізійна та радіомовна мережа, телестудія "Тач Продакшн", кілька фотостудій, студія запису подкастів та ще понад 200 різних організацій. Пожежу локалізували та загасили, а далі за звичним для росіян сценарієм – "причини невідомі, постраждалих немає".