Закликають бомбити Київ: через підрив пропагандиста Татарського у росіян напад істерики

На концерт до Кобзона 2 квітня відправили російського топпропагандиста Владлена Татарського. У росіян вже почалася істерика.

Татарський виступав на пропагандистському шабаші у кафе в Санкт-Петербурзі. РосЗМІ повідомляли, що там він вєщав про свою терористичну діяльність, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Підрив пропагандиста Татарського у Петербурзі: у мережі показали момент вибуху

Росіяни – вже в істериці. Нелюди закликають бити по великих українських містах. Зокрема, по столиці – Києву. Окрім того, росіяни перелякані, бо вони не розуміють, як таке могло статися, що пропагандиста підірвали у Санкт-Петербурзі.

Громадяни країни-терористки підтримують війну. Водночас при цьому не хочуть, щоб війна хоч якось торкнулася їхнього життя. Доки російські окупанти скоюють геноцид в Україні, російські громадяни хочуть спокійно почуватися у своїх містах та ходити по безпечних закладах.

Як росіяни істерикують через підрив Татарського / Фото 18+ (містить лайку)

Не втрималася від коментаря й одна з головних топпропагандисток Росії – Маргарита Сімоньян. Вочевидь, вона вже добряче перелякалася.

Вибухівка спрацювала під час виступу Татарського у кафе. Пропагандист вирушив на концерт до Кобзона. Також росЗМІ повідомляють про 16 постраждалих.