Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

2 квітня у центрі Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух в одному з кафе. Внаслідок цього загинув відомий пропагандист Владлен Татарський під час свого виступу у закладі.

Російські ЗМІ повідомляють про 25 поранених внаслідок вибуху. Однак кількість постраждалих зростає. 24 Канал детальніше розповість усе про підрив пропагандиста Татарського.

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Вибух пролунав у кафе, де виступав Татарський

Вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній, де відбувався творчий вечір Владлена Татарського. Попередньо, на вечорі було багато гостей.

В екстрених службах повідомили, що вибуховий пристрій спрацював біля сцени. Через вибух у кафе вилетіли шибки загальною площею 15 квадратних метрів. Пожежі не сталося.

Губернатор Петербурга повідомив, що кількість постраждалих після вибуху в кафе зросла до 25 осіб, 19 госпіталізовано. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть Татарського.

Кафе, де стався вибух, належить Пригожину

За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Зараз у вихідні у цьому закладі збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

До речі, сам Пригожин заявляв ще торік, що він передав заклад під заходи організації "Кіберфронт Z", яка допомагає так званій "спецоперації".

"Так, це приміщення оформлене на "Конкорд" (компанію Пригожина). Чи правда я віддав його зараз під "Кіберфронт"? Абсолютно вірно", – заявляв він.

Який вигляд має місце вибуху: дивіться відео

У вибуху звинувачують дівчину

За попередніми даними, вибухівку начебто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському.

Очевидці повідомляють, що дівчина подарувала статуетку Татарському та посіла своє місце у залі. За п'ять хвилин пролунав вибух. Найбільше постраждали гості з перших лав.



Дівчина, яка начебто пронесла вибухівку у статуетці / фото росЗМІ

Згодом стало відомо, що дівчина, яка вручила Татарському статуетку, перебуває в одній із лікарень Санкт-Петербурга. Її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості. Учасниця творчого вечора перебуває у шоковій палаті, її особу поки що не вдалося встановити через відсутність документів.

Ще одна версія вибуху

Окрім цього, з'явилась ще одна версія – буцімто вибухівку заклали напередодні. Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 грамів тротилу.

Наразі прокуратура все перевіряє, а поліція розшукує дівчину, що дарувала статуетку.

Слідчий комітет вже порушив справу про вбивство після вибуху в кафе, де загинув Татарський.

Через вибух у Петербурзі задіяні всі екстрені та спеціальні служби

У зв'язку з вибухом у кафе на Василівському острові наразі задіяні всі екстрені та спеціальні служби міста. Правоохоронні органи займаються встановленням обставин події.

Хто такий Татарський

Владлен Татарський здобув широку популярність з початком так званої "спеціальної військової операції", зокрема завдяки своєму телеграм-каналу та пропагандистським роликам "Вечірній Владлен".

Татарський у минулому воював у складі проросійських сил на Донбасі та у своєму блозі розповідав про війну Росії в Україні.

Татарський виправдовував агресію Росії у бік України. Також він заявляв про те, що Росія "всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".

З 2011 року пропагандист перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік.



Як виглядав Владлен Татарський / фото з телеграм-каналу Татарського