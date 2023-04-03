У Санкт-Петербурзі 2 квітня підірвали пропагандиста Владлена Татарського. В організації вибуху підозрюють Дар'ю Трепову.

У російських ЗМІ заявили, що дівчину завербував "журналіст-перебіжчик" Роман Попков, повідомляє 24 Канал. Він нібито вимагав виконувати завдання агента українських спецслужб.

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Пропагандисти кажуть, що Трепову завербували

За даними російських ЗМІ, Дар'я Трепова, яка принесла статуетку з тротилом на Університетську набережну, заявила, що її завербував журналіст Роман Попков. Пропагандисти зауважили, що він був другом:

Дениса Капустіна, який влаштував теракт у Брянській області.

Крістіана Ударова, який "тероризував парафіян Києво-Печерської лаври".

Попков був членом партії українофоба Едуарда Лимонова, але у 2009 році його звідти вигнали, після чого журналіст різко приєднався до лібералів з "Відкритої Росії" Михайла Ходорковського.

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Справу перекваліфікували на тероризм

Справу про вбивство воєнкора Владлена Татарського перекваліфікували на тяжчу статтю, а саме "теракт".

Нагадаємо, що вибух стався в кафе Street Food Bar № 1 на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі. Там проходив "творчий вечір" пропагандиста Максима Фоміна, більш відомого як Владлен Татарський. Внаслідок інциденту він загинув, а ще 32 людини зазнали поранень.

Слідство вважає, що в кафе вибухнула статуетка, яку Татарському подарувала відвідувачка вечора в чорному плащі – 26-річна Дар'я Трепова. Її затримали наступного ранку в квартирі знайомих з обрізаним по плечі волоссям.

Вибух розслідували за статтею про "вбивство загальнонебезпечним способом". При цьому Національний антитерористичний комітет і прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков ще раніше назвали його терактом. НАК, не наводячи доказів, пов'язав убивство Татарського з "українськими спецслужбами" і ФБК.

Владлен Татарський – зрадник України. У 2014 році, коли Росія напала на український Донбас, він став бойовиком, але згодом вирушив до Москви. Після повномасштабного вторгнення Кремля пропагандист повернувся в Україну та почав закликати бити по цивільних об'єктах. В інтерв'ю він розповідав, що хоче домогтися "повного знищення української держави".