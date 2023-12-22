"Другий день народження": фотографиня Влада Ліберова зазнала поранення на фронті

Українська фотографиня Влада Ліберова отримала поранення на фронті. Ворожий уламок влучив дівчині у стегно.

Влада та Костянтин Ліберови – подружжя фотографів – знімають кадри у найгарячіших точках фронту. Їхні кадри облітають весь світ.

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Владу Ліберову поранили

Спершу в інстаграм-акаунті з'явилося відео, на якому видно, як рану Влади оглядають. Кадрами поділився Костянтин Ліберов. Попри поранення, фотографиня знаходить сили усміхнутися у камеру.

Згодом Влада вийшла на зв'язок. Вона подякувала українцям за підтримку й наголосила, що відносно все гаразд. Робота продовжиться у запланованому режимі. Водночас декілька днів на зйомки виїжджатиме лише Костянтин, оскільки у Влади – тимчасові проблеми з пересуванням.

Українці дуже переживають за Владу. Вони бажають їй якнайшвидшого одужання.

Наразі невідомо, де саме поранили фотографиню. В інстаграмі Ліберових найсвіжіший матеріал датується 11 грудня. Тоді фотографи показали, який вигляд має Авдіївка – російські загарбники не полишають спроб захопити місто. Роботи Ліберових вражають своєю професійністю та шокують тією правдою, яку відкривають.