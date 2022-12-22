У власника мережі "Близенько" провели обшук і вилучили понад 25 мільйонів – ЗМІ

Бюро економічної безпеки України повідомило, що виявило незаконну схему відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Внаслідок цього держава отримала збитків на понад 35 мільйонів гривень.

Відповідну схему викрило Бюро економічної безпеки України 22 грудня. За їхніми даними, товариство вносило неправдиві дані в офіційні документи.

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Яка схема могла діяти в компанії відомого львівського бізнесмена

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка спільно з групою підприємств була залучена в злочинній схемі та фактично контролювалась відомим львівським бізнесменом.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 мільйона гривень,

– повідомили в БЕБ.

Вони встановили, що у 2021 – 2022 році службові особи згаданого товариства:

купували різноманітні продукти (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств;

потім продавали товари суб'єктам господарювання різних форм власності та через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належать відомому львівському підприємцю;

проте дані про продаж цих товарів не вказували в податковій звітності.

Таким чином, товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ,

– пояснили в Бюро.

Тобто, фактично, товариство могло повертати гроші за вже продані товари.

Внаслідок обшуків у офісах компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили:

понад 21 мільйон гривень;

95 тисяч євро;

10 тисяч доларів готівкою;

тобто – понад 25 мільйонів гривень загалом в еквіваленті.

Окрім того, вилучили фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства.

БЕБ вилучило гроші, печатки та носії інформації у компанії

Податки могло не платити керівництво "Близенько"

За даними джерел видання Zaxid.net, мовиться про керівництво мережі мінімаркетів "Близенько".

Власні джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що мовиться про відомого бізнесмена та власника мережі маркетів "Близенько" Олександра Бережанського.

Що відомо про скандали довкола "Близенько"