Власники зруйнованого житла зможуть обирати, де отримати новий дім

Українці, чий дім зруйнували російські окупанти під час повномасштабної війни Росії з Україною, зможуть самостійно обрати населений пункт, де буде їхнє нове житло.

Проте новий населений пункт, який обере людина, повинен відповідати тому, в якому вона жила до війни. Про це під час єдиного телемарафону заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє 24 канал.

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Механізм вибору нового житла

Новий населений пункт має мати такі ж характеристики, де було попереднє житло. Адже вартість квадратних метрів у великих та в невеликих містах відрізняються. Втім, якщо людина хотітиме перебратися з маленького містечка у більше, передбачили спеціальний механізм доплати.

Ми спеціально не обмежуємо прив'язку до місця проживання, тому люди зможуть самі вибрати населений пункт, де хочуть жити… Якщо ж людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві – ми передбачили механізм доплати за житло. Однак у нас є віра, що люди в основному будуть повертатися у свої будинки,

– заявила Шуляк.

Як держава відбудовуватиме зруйновані будинки

Голова "Слуги народу" пояснила, що зруйновані приватні житлові будинки, садові та дачні будинки держава відбудовуватиме на тій земельній ділянці, де вони й були.

Що ж стосується квартир – на тій же ділянці, де стояв багатоквартирний будинок, може бути побудований аналогічний. Він також може бути зведений в тому ж кварталі або мікрорайоні,

– додала Шуляк.

Вона зауважила, що законопроєкт про відшкодування зруйнованого і пошкодженого житла передбачає і грошову компенсацію. Її можна буде отримати навіть за недобудовані об'єкти, але за умови, що вони мали зведені опорні та зовнішні огороджувальні конструкції.

Наразі проєкт закону №7198 проходить друге читання в парламенті.

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