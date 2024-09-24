Мобілізація в Україні: яких лікарів треба обов'язково пройти під час ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані, які отримали повістки, мають пройти військово-лікарську комісію.

Про це повідомив адвокат Олег Леонтьєв. Він зазначив, що існує чіткий перелік лікарів, які мають оглянути військовозобов'язаного.

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Яких лікарів треба пройти під час ВЛК

За словами адвоката Олега Леонтьєва, під час проходження ВЛК військовозобов'язаний має пройти наступних фахівців:

хірурга;

терапевта;

невропатолога;

психіатра;

офтальмолога;

отоларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

лікарів інших спеціальностей за наявності показань.

Важливо. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6 – 12 місяців.

Якщо людину визнали непридатною до військової служби за станом здоров'я, їй видають два документи. Перший – це довідка ВЛК, а другий – свідчення про хворобу. Це свідчення необхідно затвердити на регіональній медичній комісії, після чого на його підставі людина звільняється від військової служби та не підлягає призову.

Нагадаємо, що у воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися. Водночас, якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2 – 6 місяців.