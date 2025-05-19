Обмежено придатних, які чекають на відстрочку, направлятимуть на ВЛК

Кабмін вніс низку суттєвих змін до Порядку проведення призову. Тепер обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії для визначення рівня придатності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Які зміни стосуються обмежено придатних

Так, військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки ВЛК, і які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності.

Крім того, на медичний огляд направляються і військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю).

Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю) направляються на ВЛК.

Важливо, що постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Важливо, що громадяни 25-60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд.