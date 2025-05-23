Як отримати направлення на ВЛК: в Міноборони відповіли, чи обов'язкове особисте звернення до ТЦК

До 5 червня мають пройти повторну ВЛК чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані "обмежено придатними". Для того, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію, зовсім не обов'язково звертатися до ТЦК та СП.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.

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Як можна отримати направлення на ВЛК

Як розповів Лазуткін, отримати направлення на ВЛК можна не лише особисто у ТЦК та СП, а й онлайн – через застосунок Резерв+.

Це доволі просто: генеруєш направлення та приходиш за вказаною адресою та проходиш ВЛК,

– зазначив речник.

За його словами, такий підхід значно зручніший для багатьох українців. Він також додав, що це один із перших етапів реформи ВЛК, яка передбачає також зміну низки нормативно-правових актів.

Нагадаємо, що на людину, яка не пройде повторний огляд у визначений термін, може бути накладено штраф. Також можливе затримання поліцією та примусове направлення на медогляд. У Міноборони закликали не зволікати та відповідально ставитися до вимог закону.